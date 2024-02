Welle des Mitgefühls: „Wir sagen 1000-mal Danke!“

Die Tränen der völlig verzweifelten Witwe und der drei Kinder kann nichts und niemand trocknen, keiner kann ihnen zurück geben, was sie sich am meisten wünschen: den (Stief-) Vater wieder zuhause zu haben. Doch nie mehr wird der 47-Jährige kommen, er wird seinen fünfjährigen, über alles geliebten Buben nicht aufwachsen sehen, nie mehr seine Frau in den Arm nehmen. Am 7. Jänner war er, wie berichtet, mit dem Traktor, der sich trotz der vier Ketten auf einem Steilhang unaufhaltsam nach rückwärts in Bewegung setzte, 200 Meter tief in den Tod gestürzt. Der Nachbar sah die verheerende Katastrophe noch über sein Fernglas. Aber niemand konnte mehr helfen. Der Mann war sofort tot.