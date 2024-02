Spekulationen zur Zukunft von Marko Arnautovic!

Vor dem Achtelfinal-Kracher der Champions League im San-Siro-Stadion gegen Atlético Madrid verzichtete Inter-Trainer Simone Inzaghi überraschend auf eine Kasernierung seiner Truppe. Marko Arnautovic & Co. erhielten also einen Heimschläfer. „Wir sind bereit, die Mannschaft weiß auch so, um was es geht, was auf dem Spiel steht“, meinte Inzaghi.