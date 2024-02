Arnautovic-Assist bei 4:2 von Inter bei Roma!

Im römischen Dauerregen setzten sich die „Nerazzurri“ in einem packenden Spitzenspiel am Samstag in der 24. Runde mit 4:2 (1:2) durch. ÖFB-Torjäger Marko Arnautovic wurde bei den Mailändern in der 75. Minute eingewechselt und leistete in der Nachspielzeit via Stanglpass die Vorlage zum 4:2 von Alessandro Bastoni (93.).