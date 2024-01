Liebesgrüße von Arnautovic nach Triumph mit Inter

„Forza Inter - sempre, sempre, sempre!“ Nach dem Supercup-Triumph mit Inter Mailand gegen Napoli - 1:0-Sieg am Montag in Riad - wandte sich Marko Arnautovic via „X“ noch auf dem Rasen mit einer Botschaft an die Fans. Welche auf deutsch bedeutet: „Auf geht’s Inter - immer, immer, immer!“ Ein Ausdruck der tiefen Verbundenheit mit dem Klub. Die Reaktionen des Anhangs? Ein Auf und Ab wie die Leistungen des Wieners: von „Stark, Arna!“ bis hin zu „Schleich dich!“