Rapid-Neuzugang Lang: Ein gefürchteter Heimkehrer

Sein erster Bundesliga-Auftritt als Gegner in der Merkur-Arena liegt inzwischen 119 Tage zurück - Christoph Lang wird ihn nie vergessen: Im Hartberg-Dress benötigte der Offensivspieler am 21. Oktober 2023 keine vier Minuten, um den TSV an alter Wirkungsstätte gegen Sturm 1:0 in Front zu bringen. Noch dazu vor der Nordkurve. Sein Jubel fiel entsprechend „sanft“ aus.