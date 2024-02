Mikaela Shiffrin will in Åre an den Start gehen

Mikaela Shiffrin wird voraussichtlich auch die Speed-Rennen im Val di Fassa und in Kvitfjell verpassen. Wie die Amerikanerin mitteilte, strebt sie ein Comeback in Åre an. Im schwedischen WM-Ort von 1954, 2007 und 2019 finden am 9. und 10. März ein Riesentorlauf und ein Slalom statt.