1000 Fans? Zeltweg hofft auf „Play-off-Lawine“

Grazer überraschten

Der ATSE hat gegen Kufstein in Graz vor 400 Fans volles Risiko genommen und mit einem 5:2-Sieg für die große Überraschung gesorgt - Luca Rodiga war mit drei Treffern Mann des Spiels. Am Samstag (17.30) wollen die „Eggenberger“ den Vorsprung in Tirol mit dem Messer zwischen den Zähnen verteidigen, so Headcoach Markus Losch: „Mit einer guten taktischen und läuferischen Leistung können wir hoffentlich das ‚Wunder‘ schaffen, obwohl es bestimmt ein schwieriges Spiel wird!“