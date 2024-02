Schocknachricht für 19-jährigen Bullen

Red Bull Salzburg spielt am Samstag auswärts in Linz bei Blau-Weiß. Für die 0:1-Niederlage im September will der Serienmeister Revanche nehmen. Wer dabei nicht mithelfen kann, ist Leandro Morgalla. Der Verteidiger fällt mit einer Herzmuskelentzündung für unbestimmte Zeit aus.