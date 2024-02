Fahrplan-Fasten schlägt Bahnkunden auf den Magen

Ausbau der Strecken dauert laut Plan bis 2040

Eine von den ÖBB angestrebte Lösung ist, Strecken wie Laa an der Thaya - Wien nun abschnittsweise zweigleisig auszubauen, dann muss man im Betrieb nicht so oft auf Gegenzüge warten. Für jene Pendler, die jetzt in der Kälte auf Züge warten, die dann nicht kommen, ist der zeitliche Plan des hierzu präsentierten „Zielnetz 2040“ momentan nur Hohn ...