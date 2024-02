Wo man in Niederösterreich am liebsten wohnt

Attraktiv für junge Familien

„Wir sind eine Zuzugsgemeinde“, erklärt der Ortschef. Gute Verkehrslage und die Nähe zur Stadt machen Felixdorf attraktiv für junge Familien. So werden bereits die 11. und 12. Kindergartengruppe im Ort gebaut, auch die Volksschule muss erweitert werden. „Setzen wir die Einwohnerprognose niedriger an, brauchen wir in kurzer Zeit wieder ein neues Konzept“, meint Hueber. Für zwei Jahre gilt jetzt jedenfalls eine Bausperre in Felixdorf. In dieser Zeit soll festgelegt werden, in welchem Tempo das Wachstum des Ortes erfolgen soll. Hueber: „Das Bevölkerungswachstum ist gegeben, dem muss man sich stellen.“