Fix! Entscheidung um Rapids Burgstaller gefallen

Das muss Rapid jetzt in der Meisterschaft ausbaden. Letzten Sonntag konnte Grün-Weiß beim 2:0 in Wolfsberg Burgis Ausfall abfedern, da traf auch sein Ersatz Fally Mayulu. Während der Kapitän nach seiner Hüftverletzung in Fuschl am Comeback feilte. Bei Fitnessguru Franz Leberbauer, der bei Leistenproblemen als Koryphäe gilt, von Xaver Schlager bis hin zu Erling Haaland schon vielen Topstars half. Und auch bei Burgstaller gibt es positive Signale. Noch nicht für den kommenden Hit in Graz - aber beim Derby am 25. Februar gegen die Austria wird Burgstaller wieder dabei sein. Schneller als ursprünglich befürchtet … Aber der 26-fache Teamstürmer hat noch lange nicht genug. Schon gar nicht von Rapid!