Fakten zum Aschermittwoch: Darum gibt es Hering

Heute beginnt die Fastenzeit, die auf einer langen Tradition beruht und voller Symbolik steckt. Der steirische Kirchenexperte Karl Veitschegger kennt die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum dauert die Fastenzeit 40 Tage?

Das erinnert daran, dass Jesus — so die Evangelien — 40 Tage gefastet hat, ehe er an die Öffentlichkeit trat. Die Symbol-Zahl 40 bedeutet in der Bibel Reinigung, Bewährung, Reifung, Gottesbegegnung.

Woher kommt der Name Aschermittwoch?

Der Name Aschermittwoch kommt vom Aschenritus jenes Tages. Sich Asche auf das Haupt zu streuen, galt nicht nur im Judentum, sondern auch bei anderen Völkern der Antike als ausdrucksvolle Geste der Klage. So entstand die altkirchliche Sitte, dass öffentliche Sünder im rauen Gewand und mit Asche bestreut („in Sack und Asche“) am Aschermittwoch ihre Bußzeit antraten.