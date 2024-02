Stinkefinger-Eklat in Italien! Nun wird ermittelt

Jetzt könnte er mit 36 Jahren eigentlich eh schon „alt und weise“ sein und dann das: Inter-Mailand-Profi Francesco Acerbi hat am Wochenende in der Serie A für einen Stinkefinger-Eklat gesorgt! Der langjährige Lazio-Recke ließ sich nämlich im Duell der „Nerazzurri“ mit der AS Roma zu der beleidigenden Geste hinreißen …