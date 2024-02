Österreich und Emirate besiegeln KI-Zusammenarbeit

Österreich und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen im Bereich der Künstlichen Intelligenz künftig eng zusammenarbeiten. „Ich habe mit meinen Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Omar Al Olama, in Dubai ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um eine enge Zusammenarbeit in allen Bereichen der Künstlichen Intelligenz aufzubauen“, erklärte Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Montag.