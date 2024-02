„Da gibt es keine Worte, die so etwas beschreiben“

„Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir haben vor dem Spiel schon gemerkt, dass Druck auf dem Kessel ist“, sagte Trainer Michael Wimmer. Diesen Druck - sowohl intern als auch extern herbeigeführt - hatte Präsident Kurt Gollowitzer vor dem Duell mit Hartberg verstärkt, als er aus den ausstehenden fünf Runden 13 von 15 möglichen Punkten verlangte. Wimmer spiele bei diesen Rechenspielen nicht mit, er wolle nur von Spiel zu Spiel schauen. „Das Rechnen dürfen andere machen, ich bin eh nicht gut in Mathe. Wir wollen in jedem Spiel alles raushauen. Klar wollen wir in die Top 6, aber vom Reden hat es noch keiner geschafft“, erklärte der Deutsche.