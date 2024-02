Nützliche Idioten und ihre Propaganda-Dienste

Die Geschichte kennt viele wirklich gefährliche nützliche Idioten. So hatte die „New York Times“ 1922 bis 1936, also in der mörderischsten Ära Stalins, den Korrespondenten Walter Duranty in Moskau. Dort huldigte er dem Tyrannen, dessen Millionen Terror-Opfern der Pulitzerpreisträger(!) nebst anderen Ungeheuerlichkeiten den berüchtigten Satz ins Grab nachschickte: „Man kann keine Omelette machen, ohne Eier zu zerbrechen“ - in einer Zeitung, die sich als Leuchtfackel für Freiheit und Demokratie versteht.