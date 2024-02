Diese Asse aus Wien haben beste Olympia-Chancen

Mit dem Halbmarathon in Barcelona startet Julia Mayer am Sonntag in das Olympia-Jahr. Anfang Dezember fixierte die inzwischen 31-Jährige in Valencia in 2:26:43 neuen österreichischen Marathon-Rekord und unterbot damit auch das Olympia-Limit um sieben Sekunden. „Einfach nur saugeil“, kommentierte die DSG-Wien-Athletin ihre direkte Olympia-Quali. Die auch Trampolinspringer Benny Wizani schon in der Tasche hat. Mit WM-Platz sechs fixierte der 22-Jährige vom WAT Brigittenau in Birmingham mit dem historisch besten Ergebnis für Rot-weiß-rot auch das Paris-Ticket.