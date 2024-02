Warum so viele Risiken wegen Fernpasstunnel?

Risiko 5: eine Blockabfertigung mehr: Eine 2014 in Auftrag gegebene Verkehrsstudie attestiert Blockabfertigungen auch am Fernpasstunnel speziell in Richtung Norden. Aus dem Landhaus heißt es, diese Studien seien veraltet und obsolet, weil sie in Kombination mit dem Tschirganttunnel erstellt wurden und zudem eine Bemautung nicht berücksichtigt wurde. Klar ist aber: Es gibt 4,8 Kilometer weniger Stauraum und so wird wohl die Kolonne an Reisetagen in Richtung Imst länger werden. Fakt ist: Es braucht noch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit!