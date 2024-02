OSV-Team schwimmt in Doha um Olympia-Teilnahmen

Ein halbes Dutzend an OSV-Aktiven hat sich bereits für die Sommerspiele in Paris qualifiziert bzw. Quotenplätze dafür geholt. Neben Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri, den in Doha nicht angetretenen Weltmeisterinnen in der freien Kür der Synchronschwimmerinnen von Fukuoka 2023, hat das am vergangenen Sonntag Freiwasser-Schwimmer Jan Hercog über 10 km geschafft, dazu kommt mit Felix Auböck, Simon Bucher und Martin Espernberger ein Trio an Becken-Schwimmern. Diese Ausbeute könnte bis Ende nächster Woche erhöht und sogar mehr als verdoppelt werden.