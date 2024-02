„Rennen meines Lebens“: Hercog hofft auf Olympia

Freiwasser-Schwimmer Jan Hercog hat sich den Traum von Olympia wohl auf den letzten Drücker erfüllt. Der 25-Jährige Steirer kam am Sonntag in Doha über 10 km in 1:48:58,70 Min. als WM-16. ins Ziel und erfüllte damit laut Verband gerade die Qualifikationskriterien. „Es war das Rennen meines Lebens. Ein Wahnsinn, wenn ich das tatsächlich geschafft habe!“, jubelte Hercog.