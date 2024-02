Speed-Queen Goggia meldet sich erstmals nach Sturz

In Mailand operiert

Goggia hatte sich bei einem Trainingssturz in Ponte di Legno am Montag schwer verletzt, Schien- und Wadenbein sind gebrochen. Die Speed-Spezialistin wurde bereits in der Mailänder Klinik „La Madonnina“ operiert, dabei wurde eine Platte eingesetzt, die mit sieben Schrauben fixiert wurde.