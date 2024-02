Saison-Aus! Goggia im Training schwer gestürzt

ÖSV wittert Kristall-Chance

Besonders bitter: Vier Rennen vor Schluss liegt Goggia im Abfahrtsweltcup 89 Punkte vor ÖSV-Läuferin Stephanie Venier. In diesem Winter stand die Italienerin sechsmal auf dem Podest, gewann je eine Abfahrt und ein Super-G. Ihr vorzeitiges Saison-Aus bedeutet demnach auch, dass die ÖSV-Abfahrerinnen erstmals seit Nicole Schmidhofer 2019 auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel hoffen dürfen. Das nächste Rennen geht in Crans-Montana am 16. Februar über die Bühne.