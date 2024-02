Grammy-Sieger: „Wir haben die Stones geschlagen“

Krone: Hand aufs Herz: Ging in der Nacht auf Montag in Los Angeles mit dem Gewinn des „Grammy“-Awards ein Lebenstraum für Sie in Erfüllung?

Markus Illko: Zurzeit ist alles „Highlife“ bei mir. Ich bin sehr, sehr euphorisch und habe eine Menge positive Gefühle in mir. Wir haben wahnsinnig hart dafür gearbeitet. Der Grammy ist ja eine Auszeichnung, die von Musikern, Komponisten und früheren Preisträgern verliehen wird. Von dieser Community geehrt zu werden, ist eine hohe Auszeichnung. In unserer Kategorie waren unter anderem Mick Jagger und Keith Richards (für die Cello-Version von „Paint It Black‘“aus der Netflix-Serie „Wednesday“, Anm.) und Ludwig Göransen mit „Can You Hear The Music“ aus dem Hollywood-Hit „Oppenheimer“ nominiert. Sagen zu können, dass wir die Rolling Stones geschlagen haben, darauf bin ich schon stolz. Lebenstraum? Puh, jedenfalls fühle ich mich nicht so schlecht (lacht).