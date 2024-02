„Vermisse Niki!“ Hamilton denkt bei Deal an Lauda

Für Formel-1-Star Lewis Hamilton geht mit dem Wechsel zu Ferrari nach eigener Aussage „ein Kindheitstraum“ in Erfüllung. Er fühle sich „unglaublich glücklich“, dass er von 2025 an die Chance erhalte, in Ferrari-rot zu fahren, schrieb der siebenfache Weltmeister am Samstag auf Instagram. Und er denkt dabei auch an Österreichs verstorbene F1-Legende Niki Lauda.