Wolff erfuhr F1-Deal beim Frühstück mit Hamilton

„Jeder träumt von einem roten Rennoverall“

Und die war eine Sensation! Hamilton wird ab 2025 für Ferrari fahren. „Er hat gesagt, er braucht eine Veränderung, ich kann das verstehen“, so Wolff. „Jeder Rennfahrer träumt davon, einen roten Rennoverall zu tragen und in einem roten Rennauto zu sitzen und ich verstehe, dass er eine neue Herausforderung gesucht hat. Und dass es vielleicht die letzte Chance ist, etwas Neues zu versuchen. Wir wussten, dass sein Vertrag Vorteile für beide Seiten hat und in gewisser Weise respektieren wir, dass man seine Meinung unter verschiedenen Umständen ändern kann. Ich kann diese Entscheidung also durchaus nachvollziehen.“