Martina Zinner in „Hilde“: Rosen voller Dornen

Denkt man an Hildegard Knef, fallen einem rote Rosen, „Schnee am Kilimandscharo“ und der Skandal um „Die Sünderin“ ein, ihre Bruskrebserkrankung und ihr offener Umgang damit in ihrem Roman „Das Urteil“ sind weniger präsent. Im Grazer Theater im Bahnhof bringt Martina Zinner in ihrem Solo „Hilde so oder so, sie und ich“ diese vielen Facetten unter einen Hut und fügt auch noch eigene Recherchen und Erfahrungen hinzu. Heraus kommt ein fulminanter Abend, zu dem auch Pia Hierzegger (Textbeiträge), Thomas Pfeffer (Musik), Ed. Hauswirth (Regie) und Heike Barnard (Bühne) einiges beigetragen haben.