Technik aus Wien lenkt neuen NASA-Klimasatelliten

Von der Wiener Firma Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space) stammen Teile des Navigationssystems und der Thermalisolation des Satelliten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. „Die zentimetergenaue Position des Satelliten im All wird mit Hilfe von Technik aus Österreich bestimmt. Je genauer die Positionsbestimmung, desto genauer die Daten, die der Satellit liefert“, so Beyond-Gravity-Geschäftsführer Kurt Kober.