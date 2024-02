45-jähriger Bürgermeister überraschend verstorben

Tiefe Betroffenheit

Als er am Amt nicht eintraf, wurde Alarm geschlagen. Für den beliebten Ortschef kam aber jede Hilfe zu spät. Auch die SP und FP sind fassungslos. „Ein schmerzlicher Verlust, welcher uns tief in unseren Herzen trifft, da unser lieber Andi immer ein offenes Ohr für alle Belange hatte und auch den Diskurs mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat nie auswich“, teilte die freiheitliche Ortspartei in einer ersten Stellungnahme mit.