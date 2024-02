Marktwert-„Königin“ soll Ansporn für Talente sein

Denn mit zarten 18 Jahren ist die Mönchhoferin ein aufgehender Stern am heimischen Fußballhimmel, hat zudem den höchsten Marktwert (50.000 Euro) in der österreichischen Bundesliga! Alleine das gilt bereits als immenser Ansporn für die künftigen burgenländischen Kickerinnen. Was braucht’s denn, um einen ähnlichen Weg wie Mädl einzuschlagen? „Das Wichtigste ist, zu 100 Prozent an sich zu glauben, hart zu arbeiten. Aber man darf auch groß träumen.“ All das brachte sie in die Champions League, wo sie zuletzt auch gegen Top-Teams wie Lyon spielte.