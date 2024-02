FPÖ will rechtsextreme Taliban-Geisel befreien

Ministerium: Betreuung vor Ort

Das Außenministerium weist unterdessen darauf hin, dass der nunmehr Inhaftierte trotz der seit Jahrzehnten bestehenden Reisewarnung nach Afghanistan gereist sei und konsularische Hilfsleistungen in dem Land nur äußerst beschränkt möglich sind. Dennoch werde der Inhaftierte über die österreichische Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sowie die EU-Vertretung in Kabul so gut wie möglich betreut und auf seine Freilassung hingearbeitet.