Kärntner Vertragsärzte steigen auf die Barrikaden

Situation für Vertragsärzte verschlechtert

Insgesamt 479 Kassenärzte gibt es derzeit in Kärnten - unter ihnen 263 Allgemeinmediziner und 216 Fachärzte. Hinzu kommen 40 Gruppenpraxen. Laut aktuellem Honorarabschluss beträgt die Inflationsrate 9,17 Prozent, die ÖGK will jedoch maximal 3,5 Prozent zugestehen. „Die wirtschaftliche Situation der Vertragsärzte hat sich in den letzten Jahren stets verschlechtert. Neben Teuerungen von Strom, Miete und dergleichen, gibt es bürokratische Auflagen, die Behandlungen limitieren, wodurch Ärzte auf den Kosten sitzen bleiben“, meint Opriessnig.