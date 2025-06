Neues Spezialbier für Wörthersee-Szene präsentiert

Design vereint Tradition und Moderne

So wurde im Mai in der Hafenstadt mit „Seebräu Session IPA“ eine neue Bierspezialität offiziell präsentiert. Die Brauerei zeigte dabei außerdem erstmals das überarbeitete Design für alle Schleppe-Produkte. „Mit dem Redesign und der Einführung des Session IPA haben wir Tradition und Moderne sowie die Braukunst – die in der Schleppe Brauerei seit je her eine wichtige Rolle spielt – erfolgreich vereint und unsere regionale Identität weiter gestärkt“, freut sich Werner Kresse, regionaler Verkaufsdirektor der Brau Union.