Live mit Krone+: So läuft der Wrestling-Wahnsinn

„Goldrausch“ ist großes Kampfkino

Mit der weltgrößten Organisation als Vorbild, setzt Prime Time Wrestling (PTW) mit spektakulären Shows Ausrufezeichen auf europäischer Bühne. Die von Arkadiusz Pan Pawlowski und Daniel Prühs veranstaltete „Gold Rush“-Gala in Warschau ist am Samstag der krönende Saisonabschluss einer Serie, die in den nächsten Jahren noch ausgebaut werden soll. Schon jetzt werfen sich (Ex-)WWE-Fighter wie PJ Black alias Justin Gabriel oder Santino Marella mit hinein ins Geschehen, kämpfen mit „Krampus“ Prühs höchstpersönlich, Matt Sydal und Co. Europas größte Wrestling-Stars um Ruhm und Titel.