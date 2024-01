Pure Action: Krone+ zeigt Wrestling-Spektakel live

Markige Sprüche, giftige Fehden, spektakuläre Shows und Fights - dafür steht die europäische Top-Organisation Prime Time Wrestling! Mit der „Gold Rush“-Gala in Warschau wird der Saison am Samstag im wahrsten Sinn die „Krone“ aufgesetzt. Denn Kunden von Krone+ sind im Livestream ab 19 Uhr hautnah am Ring dabei, in dem auch ein Salzburger „Krampus“ zuschlägt.