Kurz-Chef Thiel investiert in Olympia auf Drogen

Höher, schneller, weiter - unter diesem Motto werden vom 26. Juli an Athleten aus aller Welt bei den Olympischen Sommerspielen in Paris um Medaillen und Rekorde wetteifern. In den USA wird an einer „modernen“ Neuauflage der Sportveranstaltung gefeilt - eine Art Olympia auf Drogen und ohne Kontrollen. Prominente und finanzkräftige Unterstützer der Idee gibt es bereits - unter ihnen Kurz-Chef Peter Thiel.