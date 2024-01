Schulterblessur! Alexandri-Duett sagt WM ganz ab

Neues Programm nahm zu viel Zeit in Anspruch

Eigentlich hatten die Schwestern angekündigt, in der Technik-Kür zu schwimmen, dafür aber auf die freie Kür und damit die Verteidigung ihres Titels von Fukuoka 2023 zu verzichten. Das Erarbeiten des neuen Programms habe im Training so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ein Feilen an ihrer freien Kür nicht ausreichend möglich gewesen sei.