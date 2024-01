Nach Streit um Geld: Aus Rache Haus angezündet

Außenwand angezündet

Der Angeklagte hatte einige Arbeiten am Haus einer Bekannten in der Südsteiermark verrichtet, war dann aber mit der Bezahlung nicht zufrieden. Er wollte noch weitere 5880 Euro, doch die Frau weigerte sich zu bezahlen. Am 19. Dezember 2023 fuhr er zu einer Tankstelle und füllte in eine leere Wasserflasche Benzin, dann ging er zur Garage des Hauses, in dem er gearbeitet hatte.