Empörung über retuschiertes Foto von Politikerin

Auch Victorias Premierministerin Jacinta Allan kritisierte das Fake-Foto. „Das ist keine Art, irgendeine Frau darzustellen, erst recht keine Frau in einem öffentlichen Amt“, sagte die Regierungschefin vor Journalisten. „Wir sollten an die Botschaft denken, die dies insbesondere an junge Frauen aussendet.“