Emotionen und Ehrgeiz: Austria gewann Derby 6:4

Für die Austria stiegen Rubin Okotie und Markus Suttner in den Käfig, auf Rapid-Seite spielten Andi Ivanschitz und Helge Payer. Ehrgeiz und Emotionen waren schnell im Spiel, aber der Spaß dominierte alles. Am Ende gewann Violett in der neuen Sportart Padbol 6:4. In zwei Jahren soll es bereits eine eigene Liga geben.