ÖFB-Legionär ist wegen Schmerzen derzeit Joker

Vom Fixposten zum Joker - auch beim Heim-1:1 gegen Straßburg erst in der 72. Minute eingewechselt. Klingt bitter, hat für Clermonts Muhammed Cham in Frankreichs Ligue 1 aber „akute“ Gründe. „Es ist wegen meiner Verletzung. Ich habe derzeit noch ein bisschen Schmerzen“, so der Offensivmann, der zum Frühjahrsstart am Knie angeschlagen war. Aber nun gegen die Elsässer, von Legende Patrick Vieira trainiert, als Joker für Schwung sorgte, mit einem Schuss anklopfte und mit einer starken Flanke das 2:1 einleitete - wegen Abseits jedoch aberkannt. „Trotzdem war’s eine gute Partie und ein wichtiger Punkt“, betont „Mo“, der weiß, dass es für den Ligue-1-Vorletzten „kein einfaches Frühjahr wird. Aber wir haben die Qualität, um die Klasse zu halten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder gewinnen.“