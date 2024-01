Mariazellerbahn erhält noch heuer neue Endstation

Eben erst wurde die rund 36 Kilometer lange Strecke zwischen Laubenbachmühle und Mariazell nach schweren Sturmschäden wieder in Betrieb genommen – die „Krone“ berichtete. Nun wird der Bahnhof im steirischen Wallfahrtsort in Angriff genommen. Und weil auch viele Niederösterreicher bekanntlich in das Kulturjuwel pilgern, gibt es dafür nun blau-gelbe Entwicklungshilfe in der grünen Mark.