Spektakulärer Bewerb | Spektakulärer Held

Spektakulärer Held. Es war die vorletzte WM am Kulm - sie bleibt vor allem auch deshalb in Erinnerung, weil ein ambitionierter Skispringer aus Kärnten fürchterlich zu Sturz kam: Der damals 24-jährige Lukas Müller erlitt dabei eine schwere Wirbelsäulenverletzung. Die Folge: inkomplette Querschnittlähmung, der beherzte Kämpfer Müller findet sich nicht damit ab, im wahrsten Wortsinn „an den Rollstuhl gefesselt“ zu sein, schafft es mit seiner körperlichen und vor allem mentalen Stärke immer wieder raus aus dem Rollstuhl. Dass er womöglich vom Skispringen im Allgemeinen, vom Kulm, seinem Schicksalsort im Speziellen nichts mehr hören und sehen wollte - wer würde ihm das verdenken? Doch Müller macht genau das Gegenteil. Er kehrt zurück an den Ort, an dem sein Leben eine so entscheidende Gabelung machte. „Leicht ist das nicht“, gesteht der Kämpfer, „aber es ist wichtig für mich“, ist er überzeugt. Ja, mit so einer Einstellung sei er wohl auch ein positives Vorbild für Leidensgenossen, meine ich. Er korrigiert: von Leidensgenossen wolle er nicht sprechen, er sieht die Umstände seines Lebens nicht als „Leiden“. Stattdessen lässt er für Menschen, denen es ähnlich wie ihm geht, lieber „Schicksalgefährten“ gelten. Was für ein spektakulärer Held, man würde ihm am liebsten eine Goldmedaille überreichen!