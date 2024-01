Juventus patzt mit 1:1 gegen Vorletzten Empoli!

Die „Alte Dame“ musste sich am Samstag im Heimspiel gegen den Vorletzten Empoli mit einem 1:1 begnügen und gab damit nach sieben Erfolgen in Bewerbsspielen wieder einmal Punkte ab. Der Tabellenführer liegt vorerst zwei Punkte vor Inter Mailand an der Tabellenspitze, der Verfolger rund um ÖFB-Star Marko Arnautovic hat allerdings zwei Partien weniger ausgetragen und spielt am Sonntag bei Fiorentina.