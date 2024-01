Wimbledon-Siegerin sagt Linz ab, aber Ersatz kommt

Andere Top-10-Spielerin im Anflug

In Linz will die 23-jährige Jastremska, die schon einmal Nr. 21 der Welt war, ihren Lauf fortsetzen, denn das Upper Austria Ladies konnte die Ukrainerin verpflichten, sie erhält eine Last-Minute-Wildcard. „Sie spielt emotionales, riskantes Tennis und ist eine charismatische Spielerin“, sagt Reichel, die am Samstag als Ersatz für Wimbledon-Siegerin Vondrousova am Samstag eine andere Top-10-Spielerin präsentieren wird! So viel sei verraten: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff und Maria Sakkari werden‘s nicht sein.