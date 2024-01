Rettenegger in Oberstdorf Zweiter hinter Riiber

Nach drei dritten Plätzen in dieser Saison in Ruka, Ramsau und am Samstag im Allgäu landete Stefan Rettenegger, der für Riiber auch einiges an Führungsarbeit leistete, diesmal schon auf Platz zwei. „Es war brutal. Die Gruppe dahinter war so knapp dran und da haben wir so viel Trieb machen müssen. Der Jarl wollte mir überhaupt nicht helfen, weil er gesagt hat, er war auch blau, aber zum Schluss war er dann doch nicht so blau“, verriet Rettenegger wohl eine taktische Finte von Riiber.