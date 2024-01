Prinzessin Kate darf ihre Kinder nicht sehen

Die Royal-Expertin Jennie Bond äußerte sich gegenüber “OK!“ auch zu Williams Gemütszustand. „Er wird emotional, gestresst und wahrscheinlich ziemlich verwirrt über diese plötzliche Wendung der Ereignisse sein.“ Und weiter: „William ist leider perfekt dafür positioniert, zu helfen. Er weiß genau, wie es sich anfühlt, sich um die eigene Mutter zu sorgen und in seinem Fall, sie zu verlieren. Daher wird er besonders darauf achten, die Kinder zu beruhigen und ihnen so viel oder so wenig zu erzählen, wie er für richtig hält.“