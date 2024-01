Was macht ein Mäusebussard bei der Polizei?

Mäusebussard von Polizisten vorübergehend versorgt

Dort kümmerten sich die Beamten um den verletzten Mäusebussard und verständigten die Adlerarena Burg Landskron. Falkner Franz Schüttelkopf holte den gefiederten Patienten ab und brachte ihn fachgemäß in einem dunklen Raum unter, damit er sich von seinem Trauma erholten konnte. Was hervorragend gelang, denn am nächsten Tag konnte der Bussard bereits wieder in die Freiheit fliegen.