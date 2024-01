Tennis-Star Kerber kehrt als Mama nach Linz zurück

Mehrache Grand-Slam-Siegerin

Ihre großten Erfolge feierte die Deutsche im Jahr 2016: Kerber triumphierte bei zwei Grand-Slam-Turnieren (Australian Open, US Open), holte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille und stand am 12. September an der Spitze der Weltrangliste. Ihr drittes Grand-Slam-Turnier gewann Kerber 2018 in Wimbledon. Insgesamt hat die 36-Jährige 14 WTA-Turniere und 32 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen und wurde zweimal zu ,Deutschlands Sportlerin des Jahres“ gekürt.