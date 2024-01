Barcelona kämpft um Platz im Formel-1-Rennkalender

Koexistenz ist möglich

In Spanien, wo von 2008 bis 2012 auch schon in Valencia gefahren wurde, hofft man, dass neben dem Rennen in der Hauptstadt Madrid ab 2026 auch der Große Preis auf dem Kurs nahe Barcelona erhalten bleiben kann. Domenicali erklärte, dass eine Koexistenz beider Strecken im Rennkalender möglich sei. „Die Tatsache, dass wir in Madrid sind, schließt nicht aus, dass wir in Zukunft in Barcelona bleiben könnten. Es gibt Gespräche, um zu sehen, ob wir unsere Zusammenarbeit mit Barcelona wirklich ausbauen können“, sagte der 58-Jährige.