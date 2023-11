Horrorsturz! Kann KTM-Star niemals mehr starten?

Groß ist seine Hoffnung gewesen, in der nächsten Saison der Motocross-Weltmeisterschaft wieder durchzustarten, wieder zeigen zu können, was in ihm steckt - doch nach einem veritablen Horrorsturz im Training in Italien stellt sich für den Salzburger Marcel Stauffer (22) nun eher die Frage, ob er jemals wieder auf ein Bike steigen wird! Unter anderem Brüche der Halswirbel C1 und C2 sowie des Brustwirbels T5 lassen Sorgen diesbezüglich aufkommen ...